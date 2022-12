Ancora un'ondata di furti al porto, ma le telecamere incastrano il ladro

Ladri ancora in azione al porto di Giulianova. Ma le telecamere in funzione nella sede del Circolo nautico Vincenzo Migliori sulla banchina di riva permettono di scoprire che, in realtà, si tratta di un ladro solitario, senza complici e che non ha usato alcuna precauzione per non farsi riconoscere. Indossava una semplice tuta con cappuccio il quale, però, non gli copriva il volto. Infatti ha agito nei due siti dove ha operato a volto completamente scoperto e le telecamere ne hanno immortalato le sembianze. I video sono stati consegnati ai carabinieri che, avendoli osservati, hanno già capito di chi si tratta. E' un uomo di Tortoreto che, ripetutamente, ha commesso in passato altre azioni ladresche con preferenza nelle zona marine e d'estate aveva rubato anche all'interno di alcuni stabilimenti balneari. E qualcuno di questi era stato visitato più volte.



La scorsa notte l'uomo, come detto, ha lavorato dapprima nella casetta dell'Ente porto sulla banchina. Una volta entrato, ha forzato la macchinetta delle bevande e non si è limitato a rubare l'incasso che conteneva ma l'ha proprio svuotata nel senso che si è portato via le bevande che gli servivano e quindi ha dovuto portarsi dietro anche un sacco nei quale sistemare la refurtiva. Non gli è bastato. Ha fatto solo pochi metri per entrare nella casetta dell'Ente Porto, sempre sulla banchina, in corrispondenza del molo sud ed anche in questo caso ha ripetuto l'operazione ma limitandosi a portare via i soldi.



Sorpresa per i soci del Circolo e per i dipendenti dell'Ente Porto ieri mattina quando sono riprese le normali attività quotidiane e per entrambi l'avviso ai carabinieri i quali sono intervenuti e, dopo i sopralluoghi, hanno provveduto a potare con sé i video delle telecamere di sorveglianza del Circolo e da queste hanno potuto verificare con nitidezza di chi si tratta ed hanno identificato il ladro nell'uomo di Tortoreto con precedenti specifici di furto e che sarà ovviamente denunciato a piede libero. Nei giorni scorso il ladro aveva operato per ben due volte all'interno bar del porto rubando anche in quel caso quanto era stati lasciato nel registratore di cassa e causando dei danni per poter entrare nel locale. Insomma in questi ultimi tempo anche la zona portuale è diventata sede di numerose azioni ladresche anche se non si tratta di grossi colpi ma, in ogni caso, causano danni e problemi alle strutture.