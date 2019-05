Giulianova, arrestato un 50enne albanese: molestava e palpeggiava studentesse minorenni sui bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Carabinieri della Stazione di Giulianova viaggiano per giorni, in incognito sulle linee di trasporto Urbano Giulianova Teramo e Giulianova Pescara, e colgono in flagrante il palpeggiatore seriale di studentesse. L'uomo, un 50enne del posto non potrà più lasciare il Comune di Giulianova e dovrà presentarsi tutti i giorni in caserma e in orari stabiliti dall'Autorità Giudiziaria.Nel mese di aprile scorso, alcune studentesse minorenni di Giulianova denunciavano presso la locale Stazione Carabinieri che, da qualche tempo, un uomo di circa 50 anni, approfittando della ressa sugli autobus di linea di trasporto urbano, tratta Giulianova-Pescara e Giulianova-Teramo e viceversa, era ad uso molestarle sessualmente e palpeggiandole le minorenni. Una delle ragazze ha raccontato, in lacrime, che essendosi addormentata sull’autobus, si era sentita toccare nelle parti intime da un uomo seduto accanto, rimanendo letteralmente pietrificata. Considerata la delicatezza del caso e per evitare che la situazione potesse degenerare, sono scattate immediatamente le indagini da parte dei militari del citato Reparto, che in più circostanze hanno eseguito servizi mirati in abiti civili, fingendosi passeggeri. In un’occasione, una delle denuncianti, mentre si trovava sull’autobus al ritorno da scuola, ha riconosciuto il molestatore, e in preda al panico, lo ha indicato ai Carabinieri, presenti sul bus. I militari sono intervenuti immediatamente fermando ed identificando l’uomo, un cittadino albanese di 52 anni, incensurato, residente a Giulianova. La ragazza ha iniziato a piangere abbracciando e ringraziando i militari.