Furgone si schianta con un camion: due feriti, traffico caos

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la SS 714, all'altezza dello svincolo Pescara Colli dove, secondo una prima ricostruzione, si sono scontrati un camion e un furgone; il conducente del furgone, 49enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 di Pescara e trasportato in ospedale. Meno grave il conducente del camion, un giovane di 29 anni. Disagi al traffico per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e della Polizia Stradale che hanno chiuso momentaneamente una sola corsia di marcia © RIPRODUZIONE RISERVATA