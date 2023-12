Rimproverato per un brutto voto, fugge da casa a 13 anni: ritrovato in serata

Il padre lo aveva rimproverato per un brutto voto a scuola, lui allora si è allontanato da casa ma ha lasciato un biglietto che per il tenore di una frase ha fatto preoccupare non poco i suoi genitori. Alla fine è stato ritrovato e riaccompagnato a casa ma l’apprensione è stata tanta, così come il sollievo per l’esito positivo. Protagonista della vicenda, che si è consumata ieri pomeriggio a Guardiagrele un ragazzo di 13 anni che, come a volte accade, ha reagito a un rimprovero per il rendimento scolastico drammatizzando la situazione.

E così in un biglietto lasciato in casa ha scritto, quanto a quella reazione che si dispiaceva solo per la madre. Una frase che nei genitori ha fatto temere il peggio, lo spettro di un gesto estremo, e così intorno alle 16.30 sono andati dai Carabinieri per denunciarne l’allontanamento. I militari hanno attivato il meccanismo di ricerche previsto in questi casi è un’ora più tardi hanno rintracciato il ragazzino a Colle Granaro. Poco più tardi i suoi familiari l’hanno potuto riabbracciare mettendo fine a un pomeriggio di grande paura.