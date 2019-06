Fontanelle, nel palazzo Ater si stacca uno stipite di marmo: ferito un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura, ieri mattina a Pescara, nel quartiere di Fontanelle in un palazzo Ater a causa del distacco di uno stipite in marmo della porta dell'ascensore. Nell'incidente è rimasto ferito un bambino, poi portato per accertamenti al pronto soccorso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza della palazzina. Tanto lo spavento per gli inquilini che, da tempo ormai, vanno denunciando le condizioni in cui sono costretti a vivere. Più volte, negli anni, hanno chiesto alla Regione lo stanziamento di fondi per ristrutturare gli alloggi che cadono letteralmente a pezzi.Più volte, hanno anche invitato gli stessi rappresentanti delle istituzioni a effettuare sopralluoghi a Fontanelle per rendersi conto da vicino qual è la situazione di alcuni palazzi di proprietà dell'Ater, fra cui proprio quello in cui si è sfiorata la tragedia. Ieri mattina, mentre in via Caduti per Servizio era in corso l'intervento dei vigili del fuoco, in prefettura si discuteva proprio delle innumerevoli problematiche degli alloggi Ater, sparsi per il territorio provinciale, in un tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Per illustrare le varie situazioni, presente all'incontro il commissario dell'Azienda, Antonello Linari.