Fiamme dolose distruggono due auto: giallo a Pescara

Auto in fiamme, sabato sera, in via Rio Sparto, nel quartiere San Donato a Pescara. A prendere fuoco, due vetture: una Fiat Panda e una Fiat Punto, entrambe parcheggiate nel cortile di un'abitazione. L'allarme è stato lanciato attorno alle 23. Grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco si sono evitati altri danni e quindi che le fiamme divorassero anche i mezzi vicini. Per i residenti, momenti di vero e proprio terrore. Sul posto anche i poliziotti della squadra volante, che ora stanno cercando di ricostruire l'accaduto.Dai primi elementi, sembra proprio che si tratti di un incendio doloso o meglio di due incendi dolosi. Le vetture erano infatti parcheggiate ad un certa distanza l'una dall'altra, a circa un metro e mezzo, il che ha fatto scartare subito l'ipotesi che il fuoco dall'una si sia propagato all'altra. Nelle vicinanze, inoltre, sembra sia stata trovata una bottiglia di plastica con residui di liquido infiammabile. Di conseguenza, è molto probabile che qualcuno abbia appiccato il fuoco prima all'una e poi all'altra macchina o contemporaneamente. Tutti e due i veicoli hanno riportati i maggiori danni nella parte posteriore.Per quale motivo siano state prese di mira, lo sta appurando la polizia che nelle prossime ore ascolterà meglio i proprietari delle due auto, rispettivamente un uomo e una donna, per capire quali collegamenti ci siano fra i due e soprattutto chi ce l'avesse tanto con loro da compiere un gesto del genere. Oltre a loro saranno ascoltati anche vicini di casa e qualche residente della zona per verificare se qualcuno abbia potuto vedere, sentire o possa sapere qualcosa che aiuti a far luce sull'episodio. Al momento nessuna pista viene esclusa.