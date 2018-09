Ferì a scuola il compagno magrebino: bocciato lo studente

E’ stato bocciato lo studente dell’Ipias di Giulianova che ferì con un coltellino un compagno magrebino all’interno dell’istituto costringendolo a fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale. Il ragazzo venne subito sospeso da tutte le lezioni su decisione del Consiglio d’Istituto ed i vari ricorsi dell’avvocato di fiducia, a livello giudiziario, non riuscirono a far modificare il provvedimento, per cui la bocciatura è stato un atto conseguente di quella decisione. Ma non è escluso che il ragazzo possa tornare a frequentare ancora il terzo anno dell’Ipias in quanto a gennaio aveva sottoscritto la domanda di pre-iscrizione all’anno successivo e finora non è tata presentata nessuna domanda di trasferimento ad altra scuola.

Domenica 2 Settembre 2018



