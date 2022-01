Spaccio di droga, in corso maxi operazione: 14 misure cautelari

L'AQUILA - Quattordici ordinanze di misura cautelare per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale.

È il bilancio di un'operazione in corso dalle prime ore di questa mattina nelle province di L'Aquila, Chieti, Roma, Cremona, Napoli e Brescia, condotta da militari del comando provinciale dell'Aquila in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale.

I destinatari delle misure sono indagati a vario titolo.

Le investigazioni sono state condotte da militari della sezione operativa del Nucleo operativo radiomobile della compagnia dell'Aquila coordinati dalla Procura del capoluogo abruzzese.

Nell'operazione sono impiegati circa 100 militari, tra cui le unità specializzate appartenenti ai nuclei cinofili e gli elicotteri dei carabinieri. Ulteriori dettagli saranno diffusi nel corso della mattinata.