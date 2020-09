Traffico di droga, sequestrati tre immobili a Montesilvano

Tre immobili che si trovano a Montesilvano ( Pescara) e un rapporto bancario per un valore stimato di oltre 150 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di San Severo (Foggia) a E.D.A., 56enne con precedenti penali e di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio. L'uomo di San Severo, nel 2017 venne arrestato perché trovato in possesso di un un chilo di cocaina e 5 pistole con matricola abrasa.



Il provvedimento di sequestro anticipato d'urgenza è stato emesso, su richiesta del Questore di Foggia, dal Tribunale di Bari - III^ Sezione Penale -Misure di Prevenzione. Le indagini patrimoniali, estese ai familiari conviventi del 56enne, hanno evidenziato la disponibilità diretta e indiretta di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, tanto da far ritenere agli inquirenti che fossero frutto di attività illecite. © RIPRODUZIONE RISERVATA