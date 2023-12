Droga, vedono un'auto sospetta e chiamano i carabinieri: i residenti fanno arrestare il pusher

I carabinieri di Montesilvano nella tarda mattinata di martedì hanno arrestato in flagranza di reato un albanese trovato in possesso di 230 gr di cocaina e 23 mila euro in contanti. Nella circostanza, i militari, intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di abitanti del posto, che avevano notato un’auto parcheggiata in una zona residenziale, verificavano la presenza di un giovane che, con fare sospetto, entrava ed usciva frettolosamente dalla vettura segnalata, “mai vista prima”, a dire dei vicini di casa.

Così si predisponevano mirati appostamenti che consentivano di notare che lo stesso giovane, già visto in precedenza, era tornato in zona a bordo di altro mezzo. Si procedeva pertanto al suo controllo e, alla sua identificazione e perquisizione dell’abitacolo al cui interno veniva rinvenuta una busta natalizia che conteneva denaro contante pari a 23 mila euro. La presenza di quel denaro insospettiva ulteriormente gli operanti che conseguentemente ritenevano che quel giovane potesse nascondere altro. E così è stata trovata la droga.