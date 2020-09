Donna investita da un'auto mentre attraversa la strada: grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale ieri a Montesilvano. Si è verificato ieri mattina all'incrocio fra via Silvio Spaventa e via Gabriele D'Annunzio. A farne le spese, una donna di 74 anni presa in pieno, mentre stava attraversando, da una Renault Clio, guidata da un 50enne, originario della Svizzera. Nell'impatto, la donna è caduta, riportando diverse fratture, a causa delle quali è adesso ricoverata con 40 giorni di prognosi nel reparto di Ortopedia. Sul posto, per i rilievi e tutti gli accertamenti, gli agenti della polizia locale.Da una prima ricostruzione, pare che, al momento dell'impatto con la vettura, l'anziana non si trovasse sulle strisce pedonali. Sentiti già alcuni testimoni. L'automobilista, da parte sua, si è subito fermato, prestando le prime cure alla donna e allertando i soccorsi. Solo qualche giorno fa, un gravissimo investimento si era verificato lungo la strada provinciale 602, nel territorio di Spoltore. Ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia, una ragazza di 17 anni, residente a Santa Teresa. Da quanto emerso, la ragazzina stava attraversando da sinistra verso destra mentre l'auto, una Fiat Panda, guidata da un 81enne, stava viaggiando in direzione Villanova. All'uscita da una curva, l'impatto. La giovane è stata centrata in pieno ed è caduta, battendo la testa. Anche in questo caso, rilievi a cura della polizia municipale.