Travolto da un'auto mentre spinge la moto: domani pomeriggio i funerali di Daniele

Domani alle 16 al cimitero di Corropoli, con un rito funebre secondo le tradizioni della famiglia, ci saranno i funerali di Daniele Velaj, il 16enne investito da un’auto l’altra sera mentre spingeva il motorino in panne.

«E’ morto un angelo, è morto un angelo», dicono gli abitanti di Corropoli. Ma dicono di più, che non è la classica frase fatta che si dice quando vola in cielo una giovane vita, che: «Daniele era davvero speciale». Sotto i profili social dei parenti, centinai i messaggi di cordoglio ai famigliari. La preside Manuela Divisi sul suo profilo Facebook: «Cosa dire di fronte alla morte di un ragazzo di 16 anni, tra l’altro nostro alunno fino all’ anno scorso? Nulla, non ci sono parole. Il tuo ricordo sarà sempre vivo, così come le nostre lunghe chiacchierate in presidenza».

Un parente racconta che i suoi genitori erano arrivati da giovani in Val Vibrata. Dal matrimonio e in Italia sono nati due figli: la sorella un paio di anni più grande che studia come parrucchiera a san Benedetto e Daniele, che frequentava l’istituto tecnico commerciale a Nereto. Il papà è un piccolo imprenditore edile molto stimato nella zona.