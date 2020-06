Abruzzo, veleni di Bussi: Blasioli presidente della commissione d'inchiesta al posto di Legnini

Il consigliere regionale Pd, Antonio Blasioli, è il nuovo presidente della Commissione d'inchiesta su Bussi, in Abruzzo. Blasioli è stato eletto questa mattina con il voto favorevole della maggioranza dei commissari e prenderà il posto del dimissionario Giovanni Legnini. La Commissione continuerà il lavoro che si era fermato a causa dell'emergenza Covid-19, con un allungamento delle attività di due mesi. La chiusura dell'organo d'inchiesta slitterà quindi al mese di agosto. Rimangano invariati gli altri ruoli all'interno della Commissione: il consigliere Daniele D'Amario (FI) come vice presidente e il consigliere Emiliano Di Matteo (Lega), in veste di segretario. © RIPRODUZIONE RISERVATA