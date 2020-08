Donna positiva al Covid dimessa dopo 133 giorni in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per 133 giorni ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Aquila perché, nonostante sia guarita dalla polmonite da Covid in due settimane, è rimasta positiva fino a qualche giorno fa, senza sintomi. Oggi una 60enne dell'Aquila è uscita dall'ospedale dopo che il tampone è risultato negativo a circa quattro mesi e mezzodalla prima positività. Non è stato possibile dimetterla finora perché non avrebbe potuto rimanere isolata nella propria abitazione e perché in zona, dopo la chiusura dell'hotel Cristallo, a Fonte Cerreto, in funzione durante l'emergenza, non ci sono strutture alberghiere per accogliere persone in quarantena e persone guarite, ma non ancora negative.«Sono casi che stiamo studiando, il significato è che anche quando c'è la guarigione, può persistere a lungo la presenza del virus - spiega il primario del reparto di Malattie infettive, Alessandro Grimaldi - I casi vanno tenuti sotto controllo perché non sappiamo se la positività prolungata nel tempo sia espressione di una contagiosità altrettanto prolungata. Questo è il grosso problema. Quindi, è necessario riattivare strutture che ospitino pazienti guariti, ma non ancora negativi». In riferimento alla signora dimessa, il primario precisa che «sta bene, anche se è stata una degenza stressante, viste le buone condizioni dopo aver risolto in due settimane i problemi legatial Covid».