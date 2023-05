Detersivi e cosmetici contraffatti, sequestro della Finanza: «Sono pericolosi per la pelle»

Detersivi, ma anche cosmetici. Prodotti che per il loro uso sono a costante contatto con la pelle. Ne hanno trovati in gran quantità i finanziari del comando provinciale di Pescara, diretti dal colonnello Antonio Caputo, che negli ultimi giorni hanno sequestrato, i diversi esercizi commerciali, 260mila prodotti considerati non conformi alle prescrizioni di legge o comunque taroccati. Un bilancio che comprende anche i sequestri effettuati all'interno di un deposito, nelle Marche, in cui la merce era stoccata e da cui partiva per arrivare ad essere commercializzata al dettaglio anche in Abruzzo.

L'operazione rientra nel più ampio piano d'azione "Stop fake" che la finanza sta mettendo in atto a tutela dei consumatori. Le indagini hanno preso spunto dai controlli economici che vengono costantemente effettuati sul territorio e che hanno portato, inizialmente, alla scoperta di prodotti per la casa e per la cura della persona venduti senza che fosse stata riportata nell'etichetta alcuna informazione sull'eventuale presenza di sostanze potenzialmente tossiche, né tantomeno sui materiali impiegati per la fabbricazione. Mancavano anche le prescrizioni d'uso necessarie per l'utilizzo in sicurezza della merce.

I prodotti sono stati subito ritirati dalla vendita e sequestrati e, sottoposti a verifica, sono risultati non conformi. Per questo i titolari dell'esercizio commerciale sono stati segnalati alle competenti Camere di commercio per violazione al codice del consumo, che prevede sanzioni che possono arrivare fino a oltre 25 mila euro. La particolarità del sequestro effettuato sta nell'utilizzo al quale sono destinati i beni: cosmetici e saponi e anche più in genere i detersivi possono determinare forti reazioni allergiche, dermatiti ed eczemi. I prezzi bassi e la mancanza di corrette informazioni sono spesso la spia di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute. Ed è per questo che la guardia di finanza sta dedicando, a questo specifico settore, un'attenzione particolare.