Ita Airwais, voli intercontinentali: la prima pilota donna è l'abruzzese Deborah Rossi

Comandante e mamma. Si chiama Deborah Rossi (foto), 47anni, originaria di Castel di Sangro, ed è il primo comandante donna, di lungo raggio. Ha raggiunto il suo traguardo, grazie ai corsi Comando di Ita Airways, pianificati dalla Compagnia, già da dicembre 2021, per dare l'avvio a un importante programma di formazione, per diventare comandanti di ruolo.

La Rossi, il 16 agosto 2021, si è posizionata ai comandi del primo volo "demo" di Ita Airways. Si tratta del volo obbligatorio per ogni Compagnia aerea, per il conseguimento del certificato di Operatore Aereo (Coa). Ogni corso è stato suddiviso in diverse fasi, sia di aula che di formazione tecnica, nei simulatori di volo presenti nel centro addestramento della Compagnia, e in volo. Gli ultimi corsi comando, risalivano ad oltre dieci anni fa. E dunque, tale rinascita, per Ita Airways, rappresenta un segnale importante, che dimostra l'attenzione dell'azienda al personale navigante e alla sua formazione, per arrivare a ricoprire ruoli di responsabilità.

La Rossi, pilota, madre e motociclista, in sella a una Yamaha SZ6, fin da piccola sognava di pilotare un aereo. I suoi genitori, l'hanno sempre sostenuta, soprattutto nei momenti difficili, nel lungo percorso professionale, iniziato dopo il diploma, conseguito al Liceo Scientifico di Castel di Sangro. E' partita da un aeroclub italiano, con apprendimenti tra l'Italia e gli Usa. Oggi vive a Roma e si divide tra il lavoro e la famiglia. Ha un compagno e una figlia piccola. In genere sta fuori casa quattro giorni, in quanto la Compagnia aerea, ripone grande attenzione, verso le esigenze delle mamme pilota. «Con grande soddisfazione e orgoglio- afferma il sindaco e presidente della Provincia, Angelo Caruso- rivolgo a nome della nostra comunità, le congratulazione alla nostra concittadina Deborah Rossi per il primato da prima comandante donna di Ita Airways. Le congratulazioni anche ai genitori Bruna e Giulio».