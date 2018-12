Scheletro trovato 4 anni dopo la scomparsa: Daniele Taddei morto per un incidente. Lo rivela l'airbag scoppiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si infittisce il mistero del ritrovamento in un canneto a soli 70metri dalla Sp11, a Tortoreto (Teramo), dell’auto una Nissan Micra con all'interno il corpo di Daniele Taddei, scomparso il primo agosto di 4 anni fa. Una vicenda che sta lasciando ombre e dubbi sull’allora svolgimento delle ricerche. Inizialmente si era pensato al suicidio per una delusione d’amore, ipotesi fatta dopo il ritrovamento, lo scorso 27 dicembre.Poi lo scenario che ha fatto pensare a un incidente: l’auto è stata trovata con il finestrino del lato guida parzialmente aperto, la carrozzeria danneggiata solo nella parte anteriore, l’airbag esploso, con sopra delle tracce di liquido ematico, probabilmente a causa di epistassi (perdita di sangue dal naso) da impatto. Secondo gli investigatori, le ipotesi privilegiate adesso sono due; o un malore improvviso che ha fatto perdere al ragazzo il controllo dell’auto, oppure la perdita del controllo dell’autovettura a causa dell’alta velocità. Mentre l’arduo e delicato compito per cercar di far luce sulla reale causa del decesso, probabilmente una lunga agonia, sopravvenuta dopo il violento impatto, toccherà al magistrato di turno, Enrica Medori.