È morto all’età di 39 anni Alessio Di Rocco, giovane di San Salvo molto conosciuto per il suo impegno nel mondo cattolico. Il giovane combatteva da tempo contro un brutto male, un tumore al cervello per il quale si era sottoposto a diverse interventi ed è spirato ieri all’ospedale “San Pio” di Vasto dov’era ricoverato lasciando la moglie Emanuela. Come detto, il 39enne da anni lottava contro il cancro scoperto, quand’era al quarto stadio, nel 2016. Durante la scorsa primavera si era sottoposto ad altre cure al “San Raffaele” di Milano dove era seguito da tempo.

Coronavirus, aquilano accusa: «Ho rischiato di morire ma ora hanno perso il mio tampone»

Covid a Reggio Emilia, morta a 21 anni Martina Bonaretti: «Era una ragazza dal cuore d'oro»

Durante la prima ondata di Covid, nel capoluogo lombardo, era stato contagiato ed è riuscito a superare anche questa ennesima difficoltà postagli dinanzi dalla vita. Intervistato due anni fa da alcuni media locali, raccontava la propria malattia e come si sentisse, nonostante tutto, fortunato: «In ospedale il mio sguardo è cambiato. Davanti a un bambino di 9 mesi con un tumore al cervello non potevo che ritenermi fortunato perché prima della malattia avevo avuto modo di vivere numerose esperienze in 35 anni. Continuo a fare le terapie e ogni 2-3 mesi faccio i controlli previsti in questi casi. Io già mi sento un miracolato e ogni mattina che apro gli occhi per me è un miracolo». Il 39enne aveva avuto modo di riavvicinarsi alla fede grazie anche alla conoscenza di fra’ Emiliano Antenucci fino a fondare e diventare responsabile dei gruppi di preghiera della Vergine del Silenzio di San Salvo. Il frate così lo ricorda: «Caro Alessio sei volato in Cielo questa notte in silenzio, dopo un lunga malattia vissuta con coraggio e tanta pace. Grazie del tuo esempio, grazie dell’amore grande che hai avuto per la Vergine del Silenzio e per l’evangelizzazione di tutti. Grazie di vero cuore dell’affetto che hai avuto per me e per tutti». Il funerale si terrà alle 15.30 nella chiesa del cimitero comunale.

Ultimo aggiornamento: 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA