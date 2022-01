Covid, in Abruzzo 3.633 nuovi casi e 8 morti. Aumentano i ricoveri in area medica

L’AQUILA - Sono 3.633 i nuovi positivi al Covid (di cui 2.011 emersi da test antigenico) ufficializzati dal bollettino domenicale dell’assessorato alla Sanità della Regione. I nuovi casi hanno età compresa tra 1 mese e 101 anni.

Sono stati eseguiti 8.215 tamponi molecolari e 25.199 test antigenici.

Ancora alto il dato delle vittime: sono 8 (di età compresa tra 47 e 105 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Teramo e 2 risalenti ai giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle Asl).

I guariti sono 94.661 (+299), 69.078 gli attualmente positivi (+3325).

Sul fronte delle cure, 386 pazienti sono ricoverati in area medica (+11), 38 in terapia intensiva (invariato), 68.654 persone sono in isolamento domiciliare (+3314).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (611), Chieti (945), Pescara (826), Teramo (1106), fuori regione (50),in accertamento (94).