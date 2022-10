Covid, arrivata in Abruzzo la variante Centaurus. Nata in India è la più aggressiva

L'inversione della curva dei contagi Covid che ha determinato la risalita anche dei decessi e dei ricoveri Covid, iniziata in Abruzzo a metà settembre, rischia ora di aggravarsi per l'arrivo sul territorio della sotto-variante BA.2.75, nota come Centaurus. L'Istituto Zooprofilattico sperimentale (Izs) di Teramo, diretto da Nicola D'Alterio, ha isolato infatti i primi tre positivi alla mutazione: si tratta di tre soggetti anziani, due uomini e una donna residenti nel Teramano, nel dettaglio a Corropoli e Alba Adriatica.

La Centaurus, individuata per la prima volta in India lo scorso maggio, si muove ancora nel perimetro Omicron, essendo una delle centinaia di sotto-varianti della mutazione madre: «Abbiamo isolato questi primi tre casi di Centaurus, sotto-variante che fa sempre parte del gruppo Omicron, ma verosimilmente ce ne saranno altri. Il virus continua a mutare e noi continuiamo nella nostra attività di ricerca, ma al momento possiamo dire che non ci sono particolari preoccupazioni per quanto riguarda l'evoluzione del virus - spiega al Messaggero Nicola D'Alterio, direttore dell'Izs dell'Abruzzo e del Molise - . Abbiamo già visto negli anni come cambia il quadro con l'arrivo di nuove varianti: a breve Centaurus soppianterà le altre, abbiamo sequenziamenti che termineranno nel fine settimana e molto probabilmente ci saranno molti altri positivi alla nuova mutazione».