Covid-19, prosegue il calo dei contagi e dei ricoveri in Abruzzo

L'AQUILA - Anche il bollettino del sabato conferma il calo dei contagi da Covid-19 in Abruzzo.

Sono 180 i nuovi casi emersi dall'analisi di 4858 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 3,70% rispetto ai campioni analizzati.

Sono stati eseguiti anche 1539 tamponi antigenici che portano la percentuale totale di positività a 2,8%, comunque in calo rispetto a ieri.

I guariti sono 189 in più, a quota 56.926.

Gli attualmente positivi diminuiscono di 25 unità, arrivando a 9871.

Ci sono ancora 14 decessi, di cui 6 dei giorni scorsi. Il totale da inizio emergenza sale a 2329.

Prosegue il calo dei ricoveri: -10 in area medica, dove ci sono 515 pazienti; - 3 in terapia intensiva, con 54 pazienti e un tasso di occupazione dei posti letto del 25,1%.

L'Aquila è stata la provincia più colpita con 59 contagi, seguita da quella di Chieti con 54, da quella di Teramo con 43 e da quella di Pescara con 22.

Le località più colpite sono Roseto con 14 nuovi casi, L'Aquila con 12 e Pescara con 10.

Incidenza in calo nelle province di L'Aquila (161 casi su 100 mila abitanti) e Chieti (82,1); in lieve crescita in quella di Pescara (65,4), stabile in quella di Teramo (124).

© RIPRODUZIONE RISERVATA