L’AQUILA - Un caso acclarato di variante brasiliana e due sospetti. E’ quanto emerge dal lavoro effettuato dall'Istituto zooprofilattico di Teramo per il sequenziamento genomico di tamponi positivi al coronavirus.

Tra questi c'è un aquilano, un operatore sanitario regolarmente vaccinato, che è stato infettato dalla variante, ma che proprio in virtù della copertura del siero Pfizer-Biontech è del tutto asintomatico. A testimonianza, ulteriore, della efficacia della protezione.

Situazione diversa per due suoi parenti: uno è ricoverato in ospedale e un altro presenta i sintomi. Per questi ultimi due si è in attesa della conferma della mutazione del ceppo. Si tratta del secondo episodio di variante accertato sul territorio dopo i tre, sempre del ceppo brasiliano, che sono stati prontamente isolati a Poggio Picenze in una famiglia di ritorno dal Brasile. I due nuclei familiari coinvolti non sono collegati. Al momento non vi sono informazioni ulteriori sull’origine del contagio.

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA