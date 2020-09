Coronavirus, test sierologici per gli insegnanti: la Asl potenzia il servizio

Potenziato il servizio di test sierologici per gli insegnanti di Pescara. Dopo le proteste dei giorni scorsi, la Asl ha attivato 2 nuovi numeri telefonici per i prelievi a Pescara e Penne. Il primo è 085.4252000, il secondo, 085.8276502, è solo per il centro vestino. Entrambi sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Le utenze sono riservate ai docenti i cui medici di base hanno rifiutato di effettuare l’esame presso il proprio studio o a personale scolastico non abbinato ad alcun professionista. I test concordati si svolgono nel Poliambulatorio del Presidio Ospedaliero di Pescara e presso il Distretto Sanitario di Penne in orario pomeridiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA