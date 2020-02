Coronavirus, la paura spopola piazza Dante: completamente deserta

Coronavirus, piazza Dante a Teramo questa mattina si è presentata così: completamente vuota. Eppure è il luopo da sempre gremito di gente, crocevia di pullman dove ogni giorno si incrociano migliaia di vite: pendolari, studenti e turisti che devono andare all’Aquila o Roma. C’è anche da dire che per via del Carnevale alcuni istituti sono chiusi. Ma come affermano alcuni teramani: «Così deserta non l’avevamo mai vista». © RIPRODUZIONE RISERVATA