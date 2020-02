Coronavirus, rubate tute e mascherine all'ospedale di Chieti

Coronavirus: mascherine a Ruba, nel senso letterale del termine, a Chieti. Sparite sparire intere confezioni di dispositivi direttamente dai reparti degli ospedali. Ieri mattina Il direttore generale dell’Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael ha presentato una denuncia alla Procura dopo che, nel corso dell’ultima settimana, si sono verificati ammanchi dei dispositivi di protezione per il coronavirus nei reparti dei presidi ospedalieri, con la conseguenza il personale ospedaliero è rimasto completamente sguarnito dei dispositivi necessari per l’attività di assistenza. In particolare dai reparti e dal blocco operatorio del policlinico sono sparite tute, maschere, mascherine chirurgiche e altri dispositivi di sicurezza necessari. L’ammanco è stato segnalato alla direzione generale dai direttori responsabili dei reparti aziendali. © RIPRODUZIONE RISERVATA