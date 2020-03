Coronavirus, la Regione prevede il raddoppio dei casi in Abruzzo. I malati arriverebbero così a 1.500. «Sui dati dei contagi in Abruzzo - dice l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì - stato elaborato dai tecnici della task force regionale un modello matematico, che viene aggiornato quotidianamente sulla base dei valori reali registrati ogni giorno. Al 24 marzo la proiezione evidenziava un numero di casi superiore di circa 100 unità rispetto al dato reale (788 previsti a fronte dei 689 reali). Con i dati del 23 marzo (quindi non confermati, però, da quelli del giorno successivo) il modello ipotizzava che il numero dei casi potesse superare i 1500 entro la fine del mese»

