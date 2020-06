© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ben 29.308 pasti distribuiti dalle, il 41,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019 e 457 famiglie assistite daglidi Pescara e Montesilvano, ovvero il 33% in più rispetto all’intero anno 2019. Questi alcuni numeri del «Flash report – Emergenza Covid-19», il dossier delladiocesana di Pescara-Penne nel tempo di emergenza tra il 15 marzo e il 31 maggio 2020.«L’aumento dei pasti distribuiti e delle famiglie che ci hanno chiesto aiuto – commenta don, direttore della Caritas diocesana di Pescara-Penne – testimonia in maniera netta quanto l’sanitaria si sia presto sdoppiata in emergenza socio-economica, evidenziando ancor di più le fragilità del nostro territorio, ma anche, ebbene ricordare, la grande generosità della cittadinanza e delle tante aziende che non hanno fatto mai mancare la propria solidarietà e il loro aiuto».