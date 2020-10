Coronavirus, prof positivo dopo un pranzo: due classi in isolamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo caso positivo al Covid-19, in una scuola di Castel di Sangro. Due classi in quarantena. Si tratta di un insegnante dell'istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, risultato positivo al coronavirus. Il docente avrebbe avvertito sintomi riconducibili al virus, dal 25 settembre. All’indomani della riapertura delle scuole in tutto l’Abruzzo. Sostenendo, dunque, soltanto due lezioni in laboratorio, in quanto già dal pomeriggio del 25, sarebbe stato disposto l’isolamento domiciliare. Ma l'esito dell’esame del tampone è arrivato giovedì, in serata. Al momento, l’ origine del contagio è in fase di accertamenti. Dalla mappatura dei contatti, che però necessita di ulteriori conferme, sembra che l’insegnante abbia partecipato a un pranzo nella provincia di Chieti, circa 15 giorni fa. Le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Come da disposizioni, in questi casi, per gli alunni delle classi quarta e quinta, entrati in contatto con lui, è stata attivata la sorveglianza attiva. I ragazzi dovranno osservare un periodo di quarantena a casa, fino al 9 ottobre.