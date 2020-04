Coronavirus, il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha telefonato ieri per avere informazioni sulla zona rossa della Vallata del Fino. Era simultaneamente collegato anche il sindaco di Castiglione Messere Raimondo, Vincenzo D'Ercole, contagiato anche lui dal virus come l'altro sindaco in zona rossa Ernesto Piccari. Borrelli è stato rassicurato dal coordinatore dell'Unità di crisi Silvio Liberatore e dal sindaco sul massimo supporto dato dal sistema regionale e locale di protezione civile alla popolazione della vallata del Fino. I sindaci, infatti, hanno un contatto diretto e costante con una task force regionale, ed il supporto delle forze dell'ordine e del volontariato di protezione civile regionale, che è stato ultimamente potenziato con un mezzo fuoristrada messo a disposizione dei sindaci della zona rossa.

Coronavirus, lo strano caso dell'Aquila: pochi contagi, ma quasi tutti giovani

La Prefettura di Teramo con cadenza giornaliera riunisce il Comitato operativo per l'ordine

e la sicurezza pubblica, al quale partecipa il personale dell'Unità di crisi regionale e della Asl di Teramo, per esaminare le problematiche dell'emergenza in atto principalmente

nei territori con più contagi. Dal punto di vista sanitario, esiste un puntuale programma

di potenziamento delle strutture ospedaliere attraverso interventi strutturali ai nosocomi di Teramo, Atri e Penne, messo a punto dal referente sanitario eegionale per l'emergenza

unitamente alle Asl di Teramo e Pescara e alla Protezione Civile regionale, che garantisce la piena presa in carico dei malati, e l'attivazione sul territorio di un'unità speciale di continuità

assistenziale.

Coronavirus, la tragedia di Ernesto ed Emilio: padre e figlio morti un giorno dopo l'altro

Inoltre, la Asl di Teramo ha effettuato ormai da giorni i tamponi a tutti i soggetti segnalati dai medici (anche asintomatici) casa per casa e sul territorio di tutti i cinque comuni della vallata, cosa che ha consentito l'individuazione precoce e l'isolamento cautelativo di decine di casi di positività. La rendicontazione economica degli interventi è stata da tempo inviata al commissario Arcuri. Tutti e tre i partecipanti al colloquio telefonico, recita la nota della

Regione, hanno convenuto sull'inutilità e l'impraticabilità delle proposte contenute nella lettera che il senatore D'Alfonso ha inviato in data odierna al presidente Conte (tra le quali vi è quella di effettuare tamponi a tutta la popolazione, che comporterebbe il blocco dell'attività dei laboratori di analisi per due settimane), a seguito della quale il commissario

Borrelli ha cortesemente effettuato la telefonata descritta.

Coronavirus Teramo, padre e figlio morti nello stesso ospedale: «Ora tamponi a tutti»

Borrelli ha apprezzato il lavoro compiuto dalla Regione congiuntamente alla Asl di Teramo ed ai Comuni della Vallata del Fino. È opportuno ricordare che la costituzione della zona rossa è avvenuta dopo numerose sollecitazioni in tal senso che il presidente della Regione Marsilio ha fatto nei confronti del presidente Conte e del Governo, ricevendo nessuna risposta

ufficiale alle comunicazioni scritte e numerose risposte negative in via informale nei diversi colloqui telefonici e in videoconferenza, tanto che l'emanazione dell'ordinanza (proprio

ieri prorogata) è avvenuta unilateralmente e solo dopo aver acquisito le relazioni mediche del Dipartimento di Prevenzione delle rispettive Asl.

Val Fino, il sindaco della zona rossa positivo: l'annuncio su Fb

Così come si è in attesa di risposta rispetto alla richiesta, formalizzata dal presidente Marsilio al premier Conte, di prevedere per le zone rosse costituite con ordinanze regionali gli stessi benefici economici e fiscali previsti per la zona rossa di Codogno istituita a suo tempo

dal Governo.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA