Settantunesimo operatore sanitario contagiato daSi tratta di unche ha lui stesso, su Facebook, annunciato: «».Ieria causa delin provincia di Teramo: un 92enne di, un 79enne di Silvi, un 78enne di Montefino e una 88enne di Castilenti. In totale dall’inizio della pandemia hanno perso la vita 33 persone. I positivi al virus dal principio dell’emergenza sono 483: sei nuovi casi ieri. Mentre resta alto il dato dei decessi scende il numero dei contagiati. Notizia che lascia ben sperare anche perché i 6 positivi fanno parte dei 501 tamponi fatti mercoledì e giovedì scorso nella zona rossa dellaSempre in giornata sono arrivate due buone notizie. La prima riguarda l’estubazione, dopo quasi un mese, di. La seconda, la donazione di due ventilatori meccanici alla Asl di Teramo da parte del gruppo Barberini-Luxottica. «Grande soddisfazione per il lavoro svolto, sia per il paziente, sia per il personale che ogni giorno lavora e che è spronato a far sempre meglio», dice il primario della Rianimazione, Stefano Minora. L’uomo di 71 anni era arrivato con la famiglia nell’abitazione estiva a Giulianova a marzo. Dopo pochi giorni aveva accusato i sintomi del virus.Restano ancoranei nosocomi della provincia, di questi 11 in terapia intensiva. Mentre 338 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, che fa sapere che sono state attivate cinque Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) a Teramo, Tortoreto, Bisenti, Roseto e Silvi. Quando entreranno in attività, si dedicheranno al monitoraggio e alla cura dei pazienti Covid positivi, ma non ricoverati, sull’intero territorio provinciale. Per oggi sono previste le aperture a Teramo e Tortoreto. In ogni Usca ci sarà un medico e un infermiere e saranno attive dalle 8 alle 20, tutti i giorni. Il personale sanitario si recherà a domicilio dei pazienti malati di Covid-19 per le visite mediche che saranno definite in collaborazione con i medici di famiglia e i pediatri.La generosità arriva direttamente all’azienda sanitaria teramana dapatron di. La proposta di donazione è arrivata tramite l’amministratore delegato della Barberini, Gianni Vetrini, alla Asl. Si tratta di due apparecchiature del valore di 70mila euro che vanno a rafforzare la dotazione strumentale della terapia intensiva del Mazzini. La Barberini, che possiede stabilimenti a Città Sant’Angelo e Silvi, è stata rilevata dalla Luxottica.