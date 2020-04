Ultimo aggiornamento: 15:09

Ha fatto molto scalpore il dramma di una, al punto da arrivare sulle cronache nazionali. Ilha ucciso l’anziano papà Giuseppe. Un primo figlio, Eraldo, noto, versa in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del, mentre Enzo, il secondo figlio,è ricoverato nel reparto di malattie infettive dello stesso nosocomio.Positiva al virus alche la moglie di Eraldo che al momento presenta sintomi lievi ed è a casa in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva delle Asl. A parlarne, il sindaco di, in un’intervista alla trasmissione “La vita in Diretta” su Rai1 nel pomeriggio di ieri. Piccari che insieme al primo cittadino diper giorni aveva condotto una guerra senza frontiere per far diventare la Valfino “zona rossa”, mettendo a rischio la propria salute: entrambi hanno infatti contratto il virus.Mentre D’Ercole, con sintomi lievi, ha potuto passare l’intera convalescenza in casa, per il sindaco di Montefino è stato necessario il ricovero. È proprio lì,«Mi piacerebbe conoscere le condizioni di salute dell’uomo che stava ricoverato con me» ha chiesto Piccari, durante la diretta, al personale sanitario dell’ospedale di Atri, pure intervistato., cercando di mandare un messaggio di speranza. Purtroppo, secondo indiscrezioni, il veterinario 64enne anni di Notaresco in queste ore sarebbe intubato e attaccato a un ventilatore polmonare. A peggiorare le sue condizioni di salute, nelle ultime ore, avrebbe contribuito una serie di complicazioni.Sempre durante la trasmissione Rai, Piccari ha raccontato: «Il mio amico è stato ricoverato dopo parecchi giorni di febbre alta e forte tosse». Una vera e propria denuncia, fatta tra l’altro da un medico. In effetti ilafferma il sindaco di Notaresco e presidente della provincia di Teramo, D«Eraldo era sano come un pesce. Da qual che ricordo io non ha mai avuto nemmeno la febbre. Gli auguro di vincere anche questa battaglia». Nper cause legate al Coronavirus. Per fortuna, al momento, non preoccupano le condizioni di salute del fratello Enzo.