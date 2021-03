9 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







Cordoglio a Pescara per la scomparsa, causa Covid, del professor Donato Lobefaro, architetto appassionato e competente, docente fino al 2016 di Composizione architettonica alle Facoltà di Architettura di Pescara ed Ascoli. Era il più anziano tra i giovani architetti del Consiglio dell’Ordine di Pescara, vincitore del premio Tercas Architettura e grande conoscitore dei temi sul progetto urbano.

«Ci mancherà la sua sottile ironia, il suo essere schivo ed educato, sempre rispettoso delle idee altrui - il commosso ricordo dell’architetto Giampiero Lettere -. Ci mancherà il suo sorriso e la sua presenza discreta ma autorevole, dal grande spessore umano. Ciao Prof!». Una infezione al sangue è stata invece fatale a Raffaele “Lello” Ostuni, che alla Yale si occupava del basket femminile. Era stato intubato sabato della settimana scorsa per difficoltà respiratorie che si sono aggravate per lui che pure non fumava e non beveva. «Era una bella persona, ho condiviso con lui l’ufficio per 12 anni all’Agenzia delle Entrate» racconta affranto Enzo Appignani.