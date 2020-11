Coronavirus, tutti i numeri della nuova zona rossa in Abruzzo

Coronavirus, chi mastica numeri e andamenti definisce la situazione abruzzese «ancora instabile» e, dunque, per definizione non valutabile appieno. Da alcuni segnali, però, si potrebbe cominciare a immaginare un andamento. La regione è evidentemente in un pleteau, ovvero in quella fase in cui non c'è aumento esponenziale dei casi e che dovrebbe preludere alla discesa. Il problema è che, ovviamente, nessuno può immaginare quanto tempo ci vorrà.

L'unica strada è rispettare con estremo rigore le misure di contenimento del contagio. In termini assoluti i numeri restano alti: sono 641 i nuovi casi di coronavirus accertati dall'analisi di 4.600 tamponi: è risultato positivo il 13,93% dei campioni analizzati, ancora un lieve calo rispetto al 14,7% dell'altro giorno. Nove i decessi recenti: si tratta di una 75enne di Pescara, di una 78enne e di un 82enne dell'Aquila, di una 88enne di Scurcola marsicana, di un 70enne di Avezzano, di un 90enne di Lanciano, di un 82enne di Sulmona, di un 82enne di Scerni. Il bilancio delle vittime sale a 712. Aumentano i ricoveri, che sono 30 in più, per un totale di 686 unità.

Il totale regionale dei casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale a 21.193. I nuovi positivi hanno età compresa tra uno e 98 anni: un'anziana della Marsica e una bambina dell'Aquila. Quelli con meno di 19 anni sono 93: 17 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 43 in provincia di Teramo. Tra le località con più nuovi casi vi sono L'Aquila (81), Teramo (47), Pescara (35), Avezzano (31) e Montesilvano (28). E ancora: Trasacco (20), Vasto (18), Sulmona (15), Montorio e San Salvo (12), Ortona e Luco dei Marsi (11). Gli attualmente positivi, 382 in più, sono 14.390: 621 pazienti (+31) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 65 (-1) in terapia intensiva, mentre gli altri 13.704 (+352) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 6.091 (+250). Del totale dei casi positivi, 6.714 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+260 rispetto a ieri), 4.092 in provincia di Chieti (+104), 4.324 in provincia di Pescara (+124), 5.634 in provincia di Teramo (+123), 207 fuori regione (-1) e 222 (+31) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Oggi in Abruzzo la saturazione dei posti letto in terapia intensiva è pari al 37 per cento, quella dei posti in area medica è pari al 47 per cento. Lo ha confermato l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì: «Siamo al di sotto della media nazionale, ma comunque 7 punti sopra le soglie d'allerta stabilite dal Ministero. E' questo uno dei motivi principali che ci hanno spinto ad anticipare l'entrata in vigore della "zona rossa"».

© RIPRODUZIONE RISERVATA