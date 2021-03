7 Marzo 2021

di Alessandra Di Filippo

(Lettura 1 minuto)







Nonostante i divieti e le restrizioni anti Covid, ma soprattutto nonostante il boom di contagi che continua a registrarsi nell'area metropolitana di Pescara, come se nulla fosse giocavano a carte e biliardo in un circolo privato di Montesilvano. Tutte persone di una certa età, una addirittura di 91 anni. Due pomeriggi fa, a rovinare loro la festa ci ha pensato la polizia e ora dovranno sborsare ognuno 400 euro di multa.

Chiusura per cinque giorni, invece, per il locale. Quando la squadra amministrativa della questura, insieme ad equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, si è presentata nel circolo per un controllo si è trovata davanti gente seduta tranquillamente ai tavoli da gioco. A parte degli anziani che facevano partite a carte, sorpresi anche alcuni uomini al biliardo. Si è subito scoperto che erano iscritti alla federazione e quindi possono "allenarsi", rispettando però sempre l’accesso alle sale e seguendo uno specifico calendario e degli orari scaglionati. In totale, sono state identificate 27 persone ed elevate otto sanzioni amministrative per l’inosservanza delle misure anti contagio. Multati sei uomini che giocavano a carte e altri due clienti che stavano utilizzando i computer messi a disposizione dal circolo. Al presidente del circolo privato, oltre alla multa, è stata anche contestata la mancata sospensione dell’attività di sala giochi così come previsto dalle norme con la conseguente sospensione dell'attività.