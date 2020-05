Addio al "re della pizza". Oggi è in programma anche l’ultimo saluto a Fiore Perinetti, per molti “il re della pizza e del calzone”, morto domenica sera per coronavirus all’età di 83 anni. Fra gli anni ‘70 e ‘80, Perinetti, che attualmente risiedeva a Civitaquana, aveva gestito la pizzeria Capri di via Ravenna, a Pescara, ritrovo di tanti ragazzi dell’epoca.

LEGGI ANCHE Virus a Teramo, muore nel reparto di Oncologia. La moglie: «Siamo stati contagiati tutti»

Poi aveva messo su una azienda agricola, di cui si occupava con alcuni familiari. Lascia la moglie Maria e la figlia Katia. La benedizione del corpo è prevista oggi alle 11 nel cimitero di Catignano.

Ultimo aggiornamento: 09:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA