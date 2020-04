Coronavirus, morta donna di 57 anni. Il sindaco Pupillo: c'è ancora troppa gente che soffre

Settimo decesso a Lanciano a causa del coronavirus. Si tratta di Evelina Di Iorio, 57 anni, risiedeva in centro storico ed è deceduta all’ospedale di Chieti. Lascia due figli. Su base territoriale siamo ora giunti a 29 morti in 16 comuni.



«La nostra città è stata nuovamente colpita da un brutto lutto - ha detto il sindaco Mario Pupillo - Mi stringo al dolore dei familiari a cui porgo il cordoglio di tutta Lanciano. I numeri che abbiamo significa che non siamo usciti dall’emergenza e c’è ancora troppa gente che soffre a causa del Covid. Resta il grave problema della comunicazione istituzionale e dei ritardi sui tamponi». Lanciano ora conta sette morti, 62 persone positive e 156 in quarantena.

