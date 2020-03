© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impennata di positivi alin provincia di. I dati diffusi dalla Regione parlano di 67 nuovi casi, registrati ieri, e un totale di 262 dall’inizio dell’emergenza ad oggi. In base ai dati della Asl, anche il numero di pazienti ricoverati è aumentato, arrivando a 76. Di questi,16 si trovano nel reparto di Malattie infettive, 12 in Oncologia-Medicina Covid e 5 sono in rianimazione a Teramo. Adci sono 43 ricoverati, di cui 5 in Rianimazione. Preoccupa anche la situazione dell'ospedale Mazzini, che, ad oggi, conta 32 infermieri ed 8 medici contagiati.La Asl sul tema spinoso dei contagi all’interno del personale sanitario che lavora nel, ha scelto di avviare un’operazione trasparenza, diffondendo i dati ufficiali deie rimarcando che il personale si trova in isolamento domiciliare. Si tratta di 14e 2ad Oncologia, 14 tra infermieri e operatori socio sanitari a Medicina, a cui si aggiungono altri 2 medici, 3 tra infermieri e Oss e 1 medico a Chirurgia, un medico a Diabetologia, un altro ad Anatomia patologica e un altro a Cardiologia, oltre ad un infermiere. Il numero potrebbe essere destinato ad aumentare perché la Asl resta in attesa dei referti di altri tamponi.