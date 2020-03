Coronavirus, mascherine con il contagocce a Pescara. In tanti stanno girando la città per trovare gli agognati dispositivi anti Covid 19. Ma le forniture, appena arrivate sugli scaffali, vanno esaurite in pochi minuti. Questa mattina aveva a disposizione mascherine per la vendita la farmacia Di Paola. In attesa di forniture, invece, le catene di prodotti igienizzanti e sanitari. Ovunque la stessa risposta: ci sono confezioni in arrivo, ma andranno a ruba e quindi bisogna essere pronti mettendosi in fila. © RIPRODUZIONE RISERVATA