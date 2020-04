Pescara, i ragazzi del rugby donatori di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina società e ragazzi della Pescara con il presidentein prima fila, si sono dati appuntamento allaper donare ilsangue. Molti di loro erano già donatori, qualcuno invece lo ha fatto per la prima volta. Ma lo spirito è comune:causa delL’iniziativa è nata grazie a un’idea del pilone, nonché infermiere all’ospedale civile di Pescara,impegnato in corsia in questi giorni durissimi.