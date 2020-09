Coronavirus, a Sulmona e in altri quattro comuni scatta il coprifuoco

Sulmona, Bugnara, Pettorano sul Gizio, Civita d'Antino e Lucoli, tutti in provincia dell'Aquila: sono questi i comuni per iquali la Regione Abruzzo si appresta a emanare una ordinanza di tipo restrittivo per alcune attività

alla luce del contagio da covid riscontrato in queste località. Lo fa sapere il presidente della Regione Marco Marsilio. Non saranno zone rosse, ma uso obbligatorio delle mascherine anche all'aperto, chiusura dei locali alle ore 20,00, divieto di assembramenti e feste, per bloccare i focolai che sono in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA