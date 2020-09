© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per partire dalla buona notizia, ci sono gran parte dei responsi dei 52 ospiti dellae di Sulmona, risultati, finora, tutti. Il conto dei positivi nella struttura residenziale, tuttavia, sale a tre persone, perché ieri anche le altre, che lavorano a stretto contatto con il caso della donna risultata positiva lunedì scorso, sono state accertate come casi Covid. Asintomatiche, ma positive.Il bollettino, però, resta da guerra: nelle ultime ventiquattro ore sono stati dodici, ancora, i casi accertati di Covid, per un totale di 140 positivi in Centro Abruzzo, 134 dei quali in Valle Peligna. E tra questi spunta anche un altro contagio pericoloso, quello didel pronto soccorso dell’ospedale di Sulmona, rimasta in servizio fino all’altro giorno. Il contagio non è endogeno, perché la donna è collegata con il focolaio della frazione didi Torre de’ Nolfi, dove vive; ma certo l’esposizione al rischio è alta, per pazienti e colleghi. Tutto il personale del reparto sarà sottoposto ora a tampone, nella speranza che, come accaduto per Radiologia, i dispositivi di protezione abbiano fatto bene il loro lavoro.