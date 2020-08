© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, salgono ancora i positivi in Abruzzo. Il numero complessivo dall'inizio della pandemia è di 3532 casi. Gli attualmente positivi nella regione sono 234. Gli ultimi aumenti sono legati ai flussi di migranti nelle quattro province.Secondo i dati di ieri, salgono a 31 i migranti positivi al Covid-19 ospiti del centro d’accoglienza di Civitella del Tronto. Sono in 50 e tutti bengalesi. Sono arrivati da Porto Empedocle (Sicilia) nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto con un gruppo di 200 ragazzi.Di questi, come raccontano i numeri dati dal servizio prevenzione e tutela della salute Abruzzo, 79 hanno contratto il virus. E sono: 16 migranti positivi a Moscufo, 8 all’Aquila (4, il 12 agosto), 16 a Gissi, 31 a Civitella del Tronto e 8 a Pettorano sul Gizio. Una percentuale altissima che va ben oltre 30% che l’assessore alla sanità Nicoletta Verì aveva previsto.