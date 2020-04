Coronavirus, all'Aquila anche il questore partecipa ai controlli

L'AQUILA - Il questore dell'Aquila, Gennaro Capoluongo, da poco insediatosi in città, sta partecipando in prima persona ai controlli per il rispetto delle restrizioni anti-coronavirus.

Agli aquilani fermati con l'auto, dunque, è capitato di ritrovarselo di fronte, una volta abbassato il finestrino.



Un segnale forte, questo, della presenza delle forze dell'ordine in questa giornata pasquale così particolare in cui tutti i Corpi sono impegnati, nonostante la festività, per evitare che si violino i divieti e si generi un rischio di contagio.

D'altronde lo stesso Capoluongo lo aveva detto al suo insediamento: "Starò tra la gente". E così è stato.

