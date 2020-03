Anche all’aeroporto d’Abruzzo, l'Alitalia ha annunciato un piano di ridimensionamento di voli, dopo l’emanazione del Decreto Governativo, per contenere il coronavirus. Per quanto riguarda i voli interessati dal provvedimento di sospensione, si tratta del Pescara–Milano Linate, sia il volo in arrivo questa sera (lunedì 9 marzo) alle 20.10 da Milano, sia il volo di ripartenza delle 8.20 di domani mattina dal capoluogo Adriatico. Non si registrano al momento ulteriori sospensioni di voli da parte delle altre compagnie che, quindi, continueranno a volare regolarmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA