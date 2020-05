© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - L’Abruzzo accelera ancora la ripartenza: parrucchieri, estetisti, tatuatori e centri benessere, divenute categorie simbolo della clausura forzata da coronavirus, potrebbero riaprire, in regione, il prossimo 18 maggio, in anticipo rispetto alla data del 1 giugno che era stata individuata dal governo con il decreto Conte dello scorso 26 aprile.E’ questa la linea della Regione che sta prendendo corpo nelle ultime ore. Ci potrebbe esseregià oggi. D’altronde il comparto è in grande ebollizione: centinaia di attività abruzzesi potrebbero aderire all’promossa a livello nazionale con l’obiettivo di ottenere un’ordinanza cautelare che sospenda il provvedimento del governo e consenta già dalla metà di maggio la riapertura.Le modalità che stabilirà la Regione - probabile un passaggio informale con esponenti del governo - saranno giocoforza molto restrittive.solo su appuntamento, quindi niente apertura al pubblico. In sala d’attesa potrà esserci un solo cliente.Dovranno essere rispettate le ormai noteinerenti il distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuali. L’idea politica della Regione non è quella di rompere il fronte con il governo, ma di accelerare la ripresa attraverso modalità che possano garantire al meglio la sicurezza ed evitare la ripresa dei contagi. E’ probabile che venga confermata l’apertura dellasolo fino al sabato, mentre bar, pastifici, gelaterie e ristoranti potranno prorogare la propria attività fino alla sera della domenica, ma sempre e solo per quanto riguarda il servizio d’asporto.Anche glipotrebbero riaprire il 18 maggio, ma a una condizione principale: che lavorino su appuntamento e senza l’ausilio dei dipendenti. Un modo per riaccendere i motori gradualmente o per provvedere all’approvvigionamento dei materiali necessari. Nessuna novità, invece, per ilSi è deciso di rispettare i dettami del governo nazionale: le saracinesche riapriranno il prossimo 18 maggio, anche qui con misure ben precise sul distanziamento e sulle protezioni.Nel frattempo ieri il governatoreha firmato una nuova ordinanza, la numero 55, che disciplina la riattivazione di alcuneprevede che le Asl adottino un piano di graduale ripresa, tra l’11 e il 18 maggio, in particolare per quanto riguarda gli ambulatori pubblici e privati, i ricoveri (programmati dall’11 e in day Hospital dal 18) e anche gli interventi chirurgici, sia in urgenza che programmati, attraverso una serie di prescrizioni. Ripartiranno anche l’attività dei medici intramoenia, le cure domiciliari, gli screening oncologici.Anche ieri, come del resto già nella prima giornata della “fase 2”, il 4 maggio, non si sono registrate particolari criticità. Sono stati rafforzati i controlli nelle principali stazioni ferroviarie regionali, a Pescara in particolare. Se nel periodo dell’emergenza ha circolato appena il 27% dei treni, con 40 convogli giornalieri e un crollo del traffico passeggeri arrivato fino al 90%, da ieri si è passati al 50% dei convogli, con oltre 80 treni regionali e interregionali in funzione.Come riferito da Trenitalia, nel primo giorno di “fase 2” sono stati prenotati dei passeggeri il 20% dei posti, considerando che in base al decreto Conte i posti occupabili sono solo il 50% di quelli realmente disponibili, tutti a sedere. Infine non si placa la polemica politica: il Movimento cinque stelle, con il capogruppo Sara Marcozzi, ha contestato il fatto che sulla cassa integrazione in deroga l’Abruzzo è in fondo alla classifica dei pagamenti «per la lentezza della giunta di centrodestra»: «Marsilio spieghi ai lavoratori abruzzesi perché non hanno ancora ricevuto gli aiuti» ha detto.