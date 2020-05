Coronavirus, Fazii: «Attenzione a "fase 2", 60-80% contagiati è asintomatico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESCARA - «C'è stata una riduzione dei casi, forse anche più rapida del previsto, ma nella 'fase 2' sono fondamentali prevenzione e prudenza. Parliamo di una patologia in cui, secondo i dati scientifici, il 60-80% dei contagiati è asintomatico, ma portatore sano. A questo punto tutto si basa sulla responsabilità dei cittadini». Lo afferma il direttore dell'Unità operativa complessa di Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della Asl di Pescara,, a proposito dell'emergenza in Abruzzo.Tanta la gente in giro ieri, primo giorno di 'fase 2'. A Pescara e a Montesilvano (Pescara) - quella del capoluogo adriatico, con 1.351 casi su 317mila abitanti, èdall'emergenza nel centro Sud Italia - letteralmente invase ieri le vie del passeggio, come la strada parco e il lungomare. Molte le persone anche in spiaggia.LEGGI ANCHE Coronavirus, laboratorio dell'Aquila autorizzato a fare i tamponi Proprio sulla battigia, non sono mancatialcuni dei quali accompagnati in auto dai genitori per raggiungere gli amici. C'erano poi gruppi di persone dedite all'attività motoria senza osservare i due metri di distanza previsti dalle normative e senza mascherine. La maggior parte delle persone a passeggio, invece, aveva. Il timore degli esperti è che, senza il rispetto del distanziamento sociale, i contagi possano tornare a crescere nelle prossime settimane.il direttore del laboratorio di Pescara sottolinea che «quando le malattie non presentano sintomi è davvero difficile circoscriverle. Il problema di quanto accaduto in questi mesi - aggiunge - sono stati proprio gli asintomatici, che hanno circolato liberamente».In questo momento è quindi fondamentale, secondo il virologo, che ci sia senso di responsabilità da parte dei cittadini: «Se le persone si comporteranno in modo consono riusciremo a controllare l'infezione nei prossimi mesi. Ognuno deve fare la sua parte, altrimenti non ne usciremo. È fondamentale la prevenzione., guanti e occhiali e adottare il distanziamento sociale. Non c'è altra strada», conclude Fazii.