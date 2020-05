Coronavirus, laboratorio ospedaliero dell'Aquila autorizzato a fare i tamponi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Il Ministero della Sanità ha inserito questa sera l’unità operativa laboratorio analisi dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, nell’elenco dei centri nazionali abilitati alla diagnosi molecolare sui tamponi per il Covid 19.Lo comunica l’assessore alla Salute,, che ha ricevuto l’ufficializzazione della notizia poco fa.Con il laboratorio del San Salvatore, diretto dal dottor, sale a 4 il numero dei centri autorizzati in Abruzzo. Sono infatti già attivi i laboratori dell’ospedale di Pescara, dell’Università di Chieti e dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo.“Siamo molto soddisfatti che il ministero abbia accolto la nostra istanza – commenta la Verì – il rafforzamento della rete regionale, infatti, ci consentirà di affrontare in modo ancora più incisivo la battaglia contro il Covid 19, anche nell’ottica di un possibile ampliamento della platea di popolazione da sottoporre a screening diagnostico. L’inserimento nella rete nazionale del laboratorio del nostro capoluogo, inoltre, permetterà alla provincia con il territorio più esteso d’Abruzzo di disporre di un centro di riferimento all’avanguardia, che rappresenterà un punto di forza del nostro sistema sanitario anche dopo la fine dell’emergenza”.