Coronavirus, contagi in rialzo: anche in Abruzzo stop discoteche e balli, mascherina obbligatoria

L'AQUILA - Anche in Abruzzo stop a discoteche e balli, anche all'aperto. E' quanto il governo ha sostanzialmente imposto alle Regioni alla luce del rialzo dei contagi da coronavirus. Questo pomeriggio si è tenuta una videoconferenza urgente tra governo e Regioni proprio per assumere misure di contenimento che sono rivolte essenzialmente alla cosiddetta movida e ai giovani, ovvero alle situazioni che, insieme ai rientri dall'estero, stanno generando le maggiori preoccupazioni.LEGGI ANCHE Contagiata una donna aquilana, in isolamento primario di Rianimazione E' emerso un provvedimento che elimina la facoltà di deroga a livello locale. Dunque stop ai locali che propongono balli, anche all'aperto, discoteche o luoghi simili. L'atto sarà formalizzato alla fine del vertice che è in corso, salvo stravolgimenti dell'ultima ora.Scatta anche l'obbligo della mascherina dalle 18 alle 6, "negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".