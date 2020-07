Primo volto dal Bucarest: passeggeri in quarantena per evitare potenziali contagi da Covid-19. Saga, società di gestione nello scalo abruzzese, assicura : «Adottate tutte le misure previste nell’ordinanza del Ministero». Atterrerà oggi alle 13.35 all’Aeroporto d’Abruzzo, il volo proveniente da Bucarest, attivo dallo scorso 21 luglio, ogni martedì. Un volo per il quale la Saga rassicura circa l’adozione delle misure necessarie, dopo che nei giorni scorsi la Romania si era confermata uno dei principali focolai covid d’Europa.

«I passeggeri in arrivo - spiega il presidente della Saga Enrico Paolini - saranno sottoposti alla quarantena, secondo quanto disposto dall’ordinanza del Ministero della Salute, che prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, per le persone che intendono entrare nel territorio nazionale e che abbiano transitato o soggiornato in Bulgaria o in Romania nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia».

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA