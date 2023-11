Coppia a reddito zero aveva case, soldi e terreni: i due indagati per droga

ROSETO Con lo spaccio di droga avrebbero guadagnato una montagna di soldi: a una coppia di rom sequestrati immobili, auto, terreni e 93mila euro in conti correnti e libretti di risparmi. Nel corso di un’operazione, volta al contrasto del traffico di stupefacenti e avviata dalla finanza a metà 2022, è emersa una notevole discrepanza tra i redditi dichiarati e il patrimonio disponibile di marito e moglie già noti alle forze dell’ordine. La coppia, di cui non sono state rivelate le generalità per non vanificare le indagini ancora in corso, non lavora ed è residente nella frazione di Cologna Spiaggia, a Roseto.

Secondo le indagini delle fiamme gialle, sarebbne riuscita ad acquistare un immobile di 186 mq e due terreni per un totale di 6.100 mq nella zona collinare tra Cologna e Montepagano con i proventi derivanti da anni di traffico di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ulteriori accertamenti sui conti correnti hanno permesso ai finanzieri di scoprire 93mila euro depositati in diversi conti bancari e libretti postali, nonché l’acquisto di una Volkswagen Golf nuova. Il Tribunale dell’Aquila, sezione misure di prevenzione, constatata la pericolosità sociale dei due, ha disposto la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie nel fondo Fug (Fondo unico giustizia), oltre all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e senza allontanamento dal Comune di residenza per 3 anni. È stato inoltre stabilito il divieto di detenere armi e di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione. La vettura, invece, è stata assegnata alla finanza in uso gratuito.